Vigevano, i bar stanno tornando alla "quasi normalità”

Una luce in fondo al tunnel? Il ritorno in zona gialla è coinciso con una ripresa dell’attività dei bar della città.



Che stanno vedendo i clienti tornare e soprattutto consumare non il classico caffè da portare via e bere all’esterno del locale, ma fermarsi - ovviamente con tutti i distanziamenti previsti e in totale sicurezza - all’interno dell’attività.

E questo significa anche consumazioni più consistenti rispetto al bicchierino di caffè mordi e fuggi...



Abbiamo ascoltato le opinioni di alcuni esercenti della città: Diego Dall’Aglio proprietario del Nuovo Bixtro di viale dei Mille, Antonella Pragliola del Bar Lidia di corso Genova, Ocsana Gangan del bar Dallo Zio Sem di corso Genova.