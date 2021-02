Ristoranti, come stanno rispondendo i clienti alla possibilità del pranzo?

Stiamo ricominciando, ma sinora non si è mosso molto.

Ci accontentiamo, di certo non è il lavoro che siamo abituati a fare.

La gente ha voglia di uscire e di tornare alla normalità, e lo stiamo vedendo in questi giorni. E qualcuno evidenzia il fatto che i dipendenti non hanno ancora ricevuto i soldi della cassa integrazione.

Opinioni differenti da parte di tre rappresentanti del mondo della ristorazione vigevanese che abbiamo ascoltato nella giornata di oggi.



Si tratta di: Italo Bracciale del ristorante Italo di via San Giovanni, Rosaria Amato della Pizzeria Bella Napoli di corso Milano e Guerino Francese della pizzeria Primavera di corso Torino.