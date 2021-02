"Suvilla deve restare in consiglio"

VIGEVANO - Sostegno confermato per l'ex candidato sindaco Furio Suvilla, ora consigliere comunale. Il Gruppo Civico, due settimane fa, ne aveva chiesto le dimissioni da consigliere. Ma a sostegno di Suvilla ci sono le altre sigle della coalizione che si era presentata alla e elezioni comunali di settembre.

Questo il comunicato inviato: "Abbiamo deciso di farvi pervenire questo comunicato stampa in relazione alla recente notizia apparsa sui giornali locali di richiesta di dimissioni del consigliere comunale Furio Suvilla da parte del Gruppo Civico, già uscito dalla coalizione Insieme per Vigevano. Alla luce di ciò, Cambiamo! Con Toti, PLI (partito Liberale Italiano), PSI (Partito Socialista Italiano), MDA (Movimento Diversamente Abili), in coerenza con il percorso politico intrapreso in campagna elettorale alle recenti elezioni amministrative del Comune di Vigevano, con il presente comunicato confermano il proprio sostegno politico alla lista Vigevano Futura e al Consigliere Comunale eletto Furio Suvilla". La nota è firmata da Delio Todeschini (Segretario Provinciale Cambiamo! Con Toti) Diego Di Pierro (Segretario Provinciale PLI)

Carlo Pizzi (Segretario Provinciale PSI) Vincenzo Russo (Segretario MDA).