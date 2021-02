Nuovo ponte, 100 imprese in corsa per il completamento dell'opera

Davvero strano il destino per il nuovo ponte sul Ticino di Vigevano: rimasto incompiuto dopo la sparizione (leggi anche licenziamento) o la rinuncia delle imprese che già avevano avviato il cantiere, adesso c'è letteralmente la coda per portarlo a termine.

Sono infatti un centinaio le imprese che hanno manifestato il loro interesse nell'ambito dell'indagine lanciata dalla Provincia di Pavia, stazione appaltante dell'opera, per i lavori di completamento del viadotto.

I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti martedì. La fase successiva sarà l'invito alla gara vera e propria. Ma dovrà esserci una "scrematura”, tramite sorteggio. Come si legge nell'avviso, nel caso in cui le candidature ammesse siano in numero inferiore a 15 o compreso fra 15 e 20, tutti i candidati saranno invitati a presentare l'offerta. Nel caso in cui le candidature siano in numero superiore a 20, alla gara saranno ammessi 20 operatori economici estratti a sorte.

Il cantiere del nuovo ponte, prima pietra posata nel novembre del 2011, è fermo dal gennaio del 2018 dopo il braccio di ferro tra stazione appaltante e imprese appaltatrice, concluso con il licenziamento dell'impresa pochi mesi dopo.