Un Carnevale a luci spente

Nessun evento per Carnevale a Vigevano, neanche (si era ipotizzato nei giorni scorsi) una sfilata di carri vuoti come era avvenuto a Natale. Così ha deciso l'Associazione Carnevale Vigevanese, in concerto con l'amministrazione comunale. L'incontro risale a oggi, giovedì. Troppo pericoloso, ancora, il rischio di contagi.

"Già nell'incontro online tra i soci di mercoledì sera - dice Carmelo Tindiglia, il presidente - aveva prevalso il timore di eventuali assembramenti incontrollati. Oggi, dormendoci sopra, abbiamo informato il primo cittadino Andrea Ceffa dicendo che non ce la sentiamo di rischiare".

Se ne parlerà - ci si augura - nel 2022, coi carri già pronti dal febbraio dello scorso anno e poi lasciati all'ultimo momento in garage. La domenica di Carnevale, il 23 febbraio, era stata quella del primo Dpcm dell'allora premier Giuseppe Conte, dopo i primi casi di Covid in Italia.