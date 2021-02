Mede da domani è zona rossa

Tra i quattro Comuni lombardi in zona rossa da domani (mercoledì) alle ore 18 c'è anche Mede. Gli altri sono Bollate (Milano), Castrezzato (Brescia) e Viggiù, nel varesotto. Lo ha comunicato Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia. Saranno chiuse anche tutte le scuole. L'amministrazione comunale di Mede, nei giorni scorsi, in accordo con Ats Pavia aveva già disposto in via precauzionale la chiusura della scuola materna, della primaria e della secondaria di primo grado fino al 23, con annesso calendario per i tamponi rapidi. Le lezioni saranno effettuate a distanza.

"In relazione all’insorgere di cluster di contagio, legati alla diffusione di varianti del virus, sentito il ministro della Salute, ai sensi dell’art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021 - è la comunicazione del governatore Fontana - è stato stabilito con una ordinanza che in quei quattro Comuni verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta ‘fascia rossa’, già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale, a decorrere dalle ore 18 di domani mercoledì 17 febbraio".

L'ordinanza sarà in vigore fino a mercoledì 24 febbraio.