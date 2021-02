«La fasce rosse in Lombardia, un modello per il Paese»

"L'ordinanza - ha rimarcato Ciocca - fa riferimento al Dpcm che ha istituito le fasce gialla, arancione e rossa e che prevede che i singoli presidenti di Regione possano rendere più stringenti in alcuni territori o allargare in altri le misure che sono previste in queste fasce".

Queste fasce rosse sono state definite per l'emergere di "focolai di varianti", di cui era necessario cercare di individuare e limitare la diffusione. "L'opera della Regione - ha concluso l'europarlamentare Ciocca - servirà da modello in Italia. L'individuazione di micro-aeree in fascia rossa permetterà di valutare meglio le ripercussioni economiche ed evitare i pasticci accaduti ad esempio sulla mancata riapertura degli impianti di sci. Intanto da Brescia a Varese, passando per Milano e Pavia, il provvedimento di Fontana garantirà la salute e soprattutto mira a contenere la diffusione dei focolai delle varianti".