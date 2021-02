Covid-19, iniziata questa mattina la campagna vaccinale per gli Over 80

E' iniziata questa mattina negli ospedali di Vigevano e Voghera e presso il policlinico San Matteo di Pavia, la campagna vaccinale denominata “1 ter” destinata alla popolazione Over 80. Ats Pavia insieme a Asst e San Matteo ha ritenuto di sperimentare il progetto di collaborazione con i medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini anti-Covid ai cittadini più fragili.

La provincia di Pavia, infatti, conta la popolazione più anziana dell'intera Lombardia (indice di 202,2 anziani per 100 giovani secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2019), che richiede maggiori cure e attenzioni in relazione alle specifiche fragilità. Ecco allora che il ruolo dei medici di famiglia, che già conoscono la condizione dei singoli pazienti, diventa fondamentale.

Attraverso il progetto presentato dai medici di famiglia della provincia e che Ats Pavia ha accolto con grande favore, i professionisti forniscono la propria assistenza per ridurre i possibili disagi e migliorare la fruibilità del servizio da parte dei cittadini più fragili, specialmente per tutti coloro che vivono in località distanti dai grossi centri vaccinali. I medici che hanno aderito al progetto possono vaccinare personalmente gli over 80 presso il proprio studio o presso le strutture messe a disposizione dai Comuni o da Ats. A questo progetto collaborano in maniera attiva i tre hub della provincia, fornendo le dosi necessarie e trasportandole direttamente agli studi dei medici dove verranno somministrate. L’Ats, se richiesto dai medici, li affiancherà per qualsiasi eventuale necessità.

«L’obiettivo di questo progetto sperimentale – spiega il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi - presentato dai medici e accolto con favore da Ats Pavia, è quello di avvicinarsi il più possibile alla popolazione pavese, la più anziana della Lombardia, e garantire la prossimità richiesta in un momento così delicato nella lotta a Covid-19 per la tutela della salute dei cittadini più fragili. Sono molto orgogliosa e grata della disponibilità dei medici a venire incontro alla difficoltà della popolazione – ha aggiunto - Un riconoscimento particolare va ai tre hub che si sono messi a disposizione per contribuire al progetto a favore della comunità».