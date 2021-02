Il Pd: insistere sul raddoppio ferroviario

VIGEVANO - L'inserimento del raddoppio tra Albairate e Abbiategrasso è una buona notizia, ma come al solito i pendolari vigevanesi e lomellini rischiano di restare a bocca asciutta. Dopo l'incontro della settimana scorsa in Regione tra il sindaco Andrea Ceffa e l'assessore ai Trasporti Terzi, il Pd torna all'attacco sul tema del miglioramento della linea ferroviaria per Milano. Nel video gli interventi del segretario cittadino e capogruppo consiliare Alessio Bertucci, del responsabile infrastrutture Carelo Motta e del consigliere comunale Emanuele Corsico Piccolini.