L'addio al professor Elio Guido Rondanelli

Il professor Rondanelli è stato per dieci anni, dal 1983 al 1993, direttore scientifico del Policlinico San Matteo di Pavia. Quindi direttore scientifico della Fondazione e Gruppo Policlinico di Monza.

«Un grande pioniere della scienza, un Maestro, una guida illuminata», così lo ricorda il professor Guido Broich, ex direttore sanitario del San Matteo.

«Il fondatore - scrive sempre Broich - delle Malattie Infettive il cui intervento fu fondamentale per la costruzione di ben due nuovi padiglioni del Policlinico, in tempi dove creare letti per i malati era un bene, quando la medicina era dei medici, e non vigeva il potere dei riduzionisti gestionali e contabili. Una grande perdita per la sempre più povera Pavia. Alla fine ha sempre trionfato lui, ha visto cadere tutti quelli che avevano provato a mancargli di rispetto. Di contro ha messo 11 allievi in cattedra che hanno fatto fiorire la sua scuola. Mi diceva sempre: un uomo vale per il piccolo aumento di luce che ha potuto aggiungere sulla strada degli uomini, e Lui certamente di luce ne ha apportata molta»