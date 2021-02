«Chiediamo di tornare in corsia e avere risposte sui vaccini»

Una protesta pacifica e silenziosa degli studenti di Medicina in lingua inglese dell’Università di Pavia, il corso Harvey.



I ragazzi chiedono di poter tornare a fare i tirocini, essendo la loro una professione strettamente legata all’atto pratico.



Chiedono risposte anche sui vaccini, sono preoccupati per la loro formazione e per il loro futuro, mettendo l’accento su un quesito importante: chi ci curerà in futuro se a loro non viene consentito di completare la formazione?