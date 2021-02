"Giornata delle malattie rare", illuminato il municipio di Vigevano

Anche il Comune di Vigevano ha aderito alla "Giornata delle malattie rare", che sarà celebrata domenica prossima, 28 febbraio. In quest'occasione il municipio resterà illuminato, come decine di altri monumenti in tutta Italia. Uniamo FIMR in qualità di coordinatore italiano della Giornata, ha promosso l’iniziativa “Accendiamo le luci sulle malattie rare”. I monumenti più rappresentativi di diverse città italiane si illumineranno per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle problematiche sociali e cliniche di chi vive con una malattia rara. Le persone con una malattia rara, che per singola patologia sono poche o pochissime, sono nel complesso oltre 300 milioni in tutto il mondo e costituiscono la terza nazione più grande.

Secondo i Registri regionali ed il Rapporto MonitoRare 2020 in Italia i malati rari sono quasi 2 milioni e di questi, 1 su 5 è un bambino.

La giunta comunale vigevanese ha deliberato l'adesione su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Marzia Segù e sostegno all'iniziativa è stato dato anche dalla consigliera comunale del Pd Matilde Perotti. NEL VIDEO lo spot #Uniamoleforze