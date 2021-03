Vigevano, della Croce Azzurra la prima ambulanza auto-sanificante in città

Sicurezza per pazienti, medici e operatori sanitari: la nuova ambulanza in dotazione alla Croce Azzurra di Vigevano è la prima in città ad essere dotata del sistema di auto-igienizzazione Pure-Health di serie sui mezzi di ultima generazione. Si tratta di una soluzione che utilizza rivestimenti e pavimentazioni in Pvc, resina e vetroresina, con una miscela di biossido di titanio che, attraverso l'ossidazione delle particelle organiche prodotta dal contatto con la luce del sole o di una lampada Uv, elimina il 99% di virus, batteri e muffe presenti nell'ambiente.

In questo modo gli spazi del mezzo, già sanificati di norma, diventano ancora più sicuri per tutti coloro che li utilizzano.