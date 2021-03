Vigevano: chiusi dieci parchi pubblici

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, ha disposto con un’ordinanza la chiusura immediata di 10 parchi e giardini pubblici. Una «misura di prevenzione – si legge nel documento – per evitare l’utilizzo delle attrezzature per gioco e sport», in osservanza di quanto disposto dall’ordinanza regionale del 4 marzo, in cui si stabilisce che «non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità».

Ecco l’elenco dei 10 parchi e giardini chiusi: parco Regina Margherita, parco degli Alpini, parco di Via Brigate Partigiane (Skate Park), parco Pertini, giardino del Convento di corso Novara, parco di via Montenero, parco Baden Powell, parco “L’isola che non c’era” di viale Beatrice D’Este, parco Parri, parco Longo.