Vigevano: altri sei quintali di cibo destinati ai Frati Cappuccini

I rappresentanti di Coldiretti hanno consegnato a padre Massimo Colli Franzone sei quintali di cibo 100% Made in Italy, dai formaggi alla pasta, dall’olio ai legumi, che si aggiungono agli altri già consegnati da Coldiretti a Pavia e a Voghera.



Le famiglie in difficoltà per le conseguenze della pandemia, infatti, sono in numero crescente su tutto il territorio pavese. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2020 ci sono un milione di italiani in più in povertà assoluta, che fanno salire a circa 5,6 milioni il numero complessivo di individui in grave difficoltà. Si tratta della punta dell’iceberg – spiega Coldiretti – della situazione di crisi in cui si trova un numero crescente di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e molto più frequentemente ai pacchi alimentari, anche per le limitazioni rese necessarie dalla pandemia.



Fra i nuovi poveri – continua Coldiretti – ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid. Persone e famiglie che mai prima d’ora – precisa Coldiretti – avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. “Contro queste nuove povertà è cresciuta anche la solidarietà – sottolinea Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – Noi, come Coldiretti, stiamo dando un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione, le più colpite dalle difficoltà economiche legate alla diffusione del Covid-19”.