Vaccino anti-Covid, Ciocca: «L'Ema fornisca risposta rapide sui possibili effetti di quello prodotto da AstraZeneca»

Una interrogazione alla Commissione Europa chiedendo che l'EMA, l'Agenzia europea per i medicinali, fornisca in tempi rapidi risposta sui possibili gravi effetti collaterali del vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca. L'ha presentata l'europarlamentare leghista Angelo Ciocca.

«L’Agenzia del farmaco europeo – dice - deve garantire trasparenza e fare chiarezza circa i decessi sospetti in seguito al vaccino AstraZeneca. E’ necessario che un ente come l’EMA sia in grado di fugare ogni dubbio su possibili effetti collaterali legati alla somministrazione di questo vaccino dal momento che questo stop rischia di far slittare ulteriormente le vaccinazioni dei prossimi gruppi tra cui soggetti particolarmente vulnerabili come i malati oncologici. Ad oggi – continua Ciocca - AstraZeneca è il principale fornitore per l’Italia: pretendiamo quindi che un’agenzia autorevole come l’EMA sia in grado al termine di questa revisione accelerata di dare risposte certe alle legittime paure dei cittadini senza le quali si rischia di alimentare una comprensibile diffidenza su questo vaccino».