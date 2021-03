La pandemia ha stoppato parecchi matrimoni

Un settore che ha molto risentito della pandemia è stato quello dei matrimoni, con tutti i servizi correlati, dai Catering ai viaggi di nozze.

Ne parliamo con una storica imprenditrice pavese: Valentina Cinquemani dell'Atelier 14, che si rivela ottimista nonostante il lungo periodo di stallo.

C'è una buona notizia: l'Amore vince sempre e le giovani coppie hanno solo rimandato. Valentina ci parla anche del 'piano di salvataggio' a favore della filiera che ha messo in atto insieme ai suoi colleghi.

Intanto per la giornata del 26 marzo, il comparto Wedding manifesterà in 31 piazze italiane al fine di chiedere protocolli ed una data certa di ripartenza dei matrimoni.

A Milano il ritrovo è dalle ore 9,30 alle 13 in piazza Castello fronte Largo Cairoli (MM1 linea rossa) «per riunirci - spiega il portavoce, il vigevanese Mauro Adami - nell’area della cosiddetta Fontana Torta degli Sposi, un ottimo simbolo per la nostra motivazione».