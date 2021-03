"Atti del Comune senza parole inglesi"

VIGEVANO - Una mozione perché il Comune di Vigevano utilizzi nei suoi atti ufficiali solo parole italiane. La proposta viene dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia e verrà discussa in uno dei prossimi consigli comunali. Il documento parte dalla celebrazione del Dantedì, in occasione del 700 esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, per riaffermare il valore della lingua italiana, che secondo i consiglieri Emma Stepan, Riccardo Capelli e Claudia Montagnana viene insidiata dall'uso di termini inglesi che hanno un equivalente nel nostro idioma.

La mozione "autarchica", se approvata, impegnerebbe quindi sindaco e giunta "a garantire l'utilizzo esclusivo della lingua italiana negli atti della pubblica amministrazione".

Qui il testo completo della mozione.