Covid: la drammatica situazione dei dj che animano feste e locali

Il mondo dello spettacolo sta risentendo in maniera particolare le conseguenze della crisi Pandemica perché a differenza delle altre categorie (seppur penalizzate pesantemente) non ha mai visto la riapertura di cinema e teatri.

Tra gli operatori del settore non ci si può dimenticare però dei DJ, che animano i locali e le feste.

Oggi a Milano abbiamo incontrato Riccardo Garetto, dj professionista, conosciuto anche nel mondo del turismo, che ci ha illustrato la drammatica situazione del suo settore