Cinquanta quintali di cibo Made in Italy per le famiglie bisognose del pavese

Un’operazione promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, che vuole essere un segnale di speranza per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali della pandemia.

In occasione delle Pasqua 2021 a Pavia sono stati distribuiti pacchi alimentari a parrocchie, amministrazioni comunali e ad alcune tra le più importanti associazioni del territorio. “Dopo l’importante mobilitazione solidale di Natale, e le numerose attività degli scorsi mesi – spiega Stefano Greppi, Presidente di Coldiretti Pavia – la nostra Organizzazione si è messa nuovamente al servizio della comunità, attraverso una rete solidale che ci unisce per dare sostegno in un momento difficile. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale, che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani”.

I pacchi alimentari, da 45 chili l’uno e contenenti generi alimentari di qualità e a lunga conservazione, sono già stati consegnati a Pavia, Voghera, Vellezzo Bellini, Mede e Menconico. “Oltre a dare una mano alle famiglie in difficoltà – aggiunge Rodolfo Mazzucotelli, Direttore di Coldiretti Pavia – con questa iniziativa valorizziamo anche le imprese agricole che hanno sempre operato sul territorio per garantire cibo di grande qualità, che testimonia l’eccellenza del nostro Paese in tutta la filiera agroalimentare e che ci permette di guardare al futuro con maggiore speranza”.

L’iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea.