L'Imam incontra il Vescovo

Nel corso dell'incontro, avvenuto in occasione delle festività pasquali, l'Imam ha consegnato una lettera al Vescovo di Vigevano. «Ancora una volta - si legge nella missiva - la volontà divina ha voluto unirci nella sacralità di questi giorni. La santa Quaresima cristiana e i mesi sacri di Sha'ban e Ramadan si uniscono e ci uniscono nell'invocazione, nella riflessione e nell'amore del Dio unico».

«Giorni difficili che l'umanità intera sta vivendo quasi a mostrarci che l'unica via per la salvezza, non solo ultraterrena ma anche quella mondana, è il ritorno a Lui, ai Suoi dettami facendo appello al Suo infinito amore per tutti noi».

«E' con questo spirito comune che ci uniamo a voi, nostri fratelli cristiani, nel cammino di ascesi per chiedere la salvezza dell'Umanità da tutti i mali che la stanno affliggendo. La povertà, la corruzione interiore e materiale, l'ignoranza, la prevaricazione, l'estremismo, l'ingiustizia in tutte le sue facce»-

«Tra i suoi dettami l'amore reciproco, a cui obbediremo con sincerità d'animo, e con il quale porgiamo a Lei e a tutta la comunità cristiana - conclude l'Imam - i nostri più sentiti auguri di una serena e pacifica Pasqua».