Vigevano, addio ad Angelo Firpo

Angelo Firpo, per Vigevano, non era solo il brillante imprenditore, ma una persona estremamente conosciuta, impegnata in varie attività. Il suo nome resterà per sempre legato alla storica compagnia dei Martelloni, quel gruppo di giovani studenti che negli anni Cinquanta allestirono una compagnia teatrale che portò in scena uno spaccato della Vigevano, mettendo alla berlina le persone più in vista della città, soprattutto la classe politica. Un successo che si consolidò negli anni. Ogni esibizione dei Martelloni faceva registrare il tutto esaurito. E gli incassi venivano sempre devoluti in beneficenza.

Ma il nome della famiglia Firpo è legato indissolubilmente alla nascita di Life, associazione che da oltre trent'anni offre ambulatori, servizi ed esami gratuiti, per la prevenzione e la diagnosi precoce contro il tumore e il cancro.

I funerali si terranno giovedì, alle ore 10, presso la chiesa dell'Immacolata.