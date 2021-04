Dalla Camera dei deputati le proposte dell'Onorevole pavese Alessandro Cattaneo di Forza Italia

Roma, aggiornamenti dalla Camera dei deputati. L'Onorevole pavese Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia, spiega la situazione dai palazzi istituzionali: il grido di dolore degli italiani arriva forte e chiaro, e a Montecitorio si sta lavorando per rispondere alle giuste istanze della popolazione.

Le proposte di Forza Italia sono state presentate in conferenza stampa al Senato ieri, mercoledì 7 aprile. Le parole d'ordine sono state 'liquidità' e 'alleggerimento fiscale'

Cattaneo spiega che una soluzione concreta potrebbe essere quella di rinnovare l'iniziativa dei prestiti con la garanzia statale, pensandoli in una forma molto più ampia: 100.000 euro per azienda (anche piccola), con la garanzia dello Stato, da restituire in 30 anni, che corrisponde a 3500 euro all'anno.

Parallelamente, il fisco deve tendere una mano agli imprenditori senza essere più un ostacolo all'avvio delle imprese e al loro buon andamento nel tempo.