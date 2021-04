La Ue fornisca indicazioni per riaprire palestre e piscine

«Lo sport senza dubbio aiuta a superare le difficoltà psicofisiche della pandemia - ha sottolineato Ciocca -. Pensiamo soprattutto ai giovani che hanno già dovuto rimanere a casa in Dad e non hanno potuto coltivare interessi. In Consiglio regionale della Lombardia e stata votata una mozione per la riapertura delle scuole di danza, delle palestre e delle piscine, consentendo la vaccinazione al proprio interno del personale e dell'utenza tramite i medici con cui collaborano. Una linea che dovrà fare scuola in Europa».

Nelle scorse settimane Regione Lombardia ha aperto alle vaccinazioni anti-Covid nelle aziende. «Lo stesso criterio - ha concluso Ciocca - si può utilizzare in strutture come palestre, scuole di danza e piscine, con l'aiuto di quei medici che già collaborano con le strutture. Occorre riaprire il prima possibile e in sicurezza le attività produttive del Paese».