Al Policlinico San Matteo inaugurati il nuovo acceleratore lineare e la nuova TAC-PET

Pavia. Oggi, venerdì 23 aprile 2021, si è tenuta l'inaugurazione del nuovo acceleratore lineare e della nuova Tac-Pet della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

L'evento è stato suddiviso in due momenti. Una prima parte si è svolta nell'Aula Magna Camillo Golgi del San Matteo, con l'illustrazione del lavoro svolto, nonché del ruolo della radioterapia e dell'importanza della tecnologia sia nella cura che nella ricerca.

In un secondo momento, l'equipe medica, insieme ai vertici del Policlinico e ai rappresentanti delle istituzioni, sia locali che nazionali, si sono spostati prima Padiglione della Medicina Nucleare, e dopo in quello di Radioterapia, per il taglio del nastro, la benedizione e una visita nei locali.

L'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti ha ricordato che Regione Lombardia ha stanziato, a favore del Policlinico San Matteo, 20 milioni di euro per interventi strutturali, e 18 milioni per la tecnologia.