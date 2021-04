Virtual Career Fair: tre settimane di placement e orientamento

PAVIA. Prenderà avvio mercoledì 28 aprile alle ore 10, con l’inaugurazione alla presenza del Magnifico Rettore e la tavola rotonda sul tema “Il futuro del lavoro e della formazione universitaria”, la Virtual Career Fair dell’Università di Pavia che quest’anno si svolgerà on line dal 28 aprile al 21 maggio.

Tre settimane di placement e orientamento al lavoro che vedranno impegnati 140 aziende, consulenti ed esperti del mercato del lavoro, oltre, ovviamente, agli studenti e ai laureati dell’Ateneo che potranno fruire di molte opportunità, tra loro diversificate:

- candidarsi agli annunci pubblicati dalle 140 aziende partecipanti;

- prenotarsi ai 700 slot di incontri one-to-one per il controllo del CV e la simulazione del colloquio - dal 3 al 7 maggio;

- sostenere colloqui con le aziende - dal 10 al 21 maggio;

- partecipare ai 25 webinar, dal 28 aprile al 21 maggio, che comprendono sia interventi che forniranno una panoramica sul mercato occupazionale e sugli strumenti per affrontare il mondo del lavoro, sia la presentazione di importanti progetti e iniziative di cui l’Università di Pavia è promotore o partner.

Le registrazioni alla career fair per studenti e laureati dell'ateneo sono già aperte sul portale www.careerfairunipv.it

L’evento di inaugurazione sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube Università di Pavia - Orientamento mercoledì 28 alle ore 10.

Interverranno il Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto, il Delegato del Rettore al Placement Prof. Pietro Carretta, esponenti del mondo imprenditoriale e esperti del mercato del lavoro e della formazione permanente: Nicola de Cardenas (Assolombarda), Antonella Caruso (Eni Corporate University), Sandro Cacciamani (Ex Machina Italia) e Manuel Brandini (Universum).