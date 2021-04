Mainaggioia in zona gialla...

La Lombardia è ritornata a essere zona gialla, finalmente le piazze tornano piene di tavolini e clienti dei bar. Purtroppo ad accogliere questa nuova riapertura è stato un meteo non troppo incoraggiante.

Tuttavia la voglia di sorseggiare un caffè comodamente seduti ha prevalso, e laddove si poteva trovare riparo dalla pioggia, i posti a sedere sono stati riempiti.

Non è ancora il momento di dire 'è tutto passato ': qualcuno è rimasto penalizzato da intoppi burocratici che non consentono di mettere dei tavolini all'esterno, e in un altro caso singolo, causa lavori pubblici, il dehor è stato sacrificato fino a data da destinarsi.