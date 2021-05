Bando fallito: l'opposizione chiede le dimissioni di sindaco e giunta

I cinque gruppi di minoranza chiedono le dimissioni del sindaco e della giunta per il caso del bando regionale che ha visto l'esclusione di Vigevano dalla graduatoria dei progetti ammessi e andare in fumo la possibilità di ottenere finanziamenti per 15 milioni di euro.

Nel video l'intervento introduttivo alla conferenza stampa da parte di Alessio Bertucci, capogruppo Pd. Erano presenti e sono intervenuti anche Silvia Baldina (Movimento 5 Stelle), Luca Bellazzi e Luca Mazzola (Polo Laico), Furio Suvilla (Vigevano Futura). Qui il testo della mozione che sarà discussa in consiglio comunale.