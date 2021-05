Finanziamenti persi, Ceffa passa al contrattacco

Ma la questione è sul tavolo, visto che martedì si è recato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, proprio per parlare di questa vicenda, che riguarda i fondi Europei sfumati per l’esclusione di Vigevano dai 12 progetti selezionati dalla Regione e presentati in pompa magna a Palazzo Lombardia.

Quello presentato da Vigevano è arrivato tredicesimo, a distanza di un solo punto dall’ultimo utile (Busto Arsizio), perdendo al momento la possibilità di ricevere tra i 10-15 milioni di euro. Cifre mai viste, da queste parti.

Ceffa ha sottolineato che «non esiste una contrapposizione con la Regione. Mi sono arrabbiato? Certo! Ma perché ero deluso dall’esito dell’esame tecnico del progetto. Cosa dovevo fare, chiamare Fontana e dirgli di avere un occhio di riguardo e farci avere 15 milioni? E poi perché a Cremona, Lecco, Como o Varese, le altre città escluse, nessuno ha protestato?».

Aspre le critiche alla minoranza: «La figura di palta l’hanno fatta loro, dato che hanno parlato senza conoscere il progetto, che non è composto da quelle poche slide usate per un workshop precedente alla presentazione del lavoro. Avrebbero scoperto che molte proposte erano presenti nei loro stessi programmi elettorali».