Via Naviglio Sforzesco, ripristinata la vecchia viabilità

Da martedì è ripresa, dopo oltre un anno, la viabilità ordinaria all’altezza dell’incrocio tra via Naviglio Sforzesco e piazza Vittorio Veneto. È stato anche ripristinato il parcheggio di fronte alla scuole Regina Margherita (dal quale però non si potrà più uscire verso via Guido da Vigevano). Invertita la circolazione provvisoria stabilita a inizio cantiere di sistemazione delle volte e sponde del Naviglio: ora da via De Amicis si può nuovamente svoltare a destra in via Naviglio Sforzesco, mentre la circolazione su piazza Vittorio Veneto torna in direzione via De Amicis. A ottobre riprenderanno i lavori sul tratto del Naviglio di via Decembrio (zona ancora transennata e chiusa al traffico). Cantiere che non durerà a lungo poiché sarà interrotto per non creare intralci all'attività dei commercianti nel periodo natalizio per poi riprendere e terminare a marzo.