Chihuahua smarrita. I proprietari: «Siamo disperati: se l'avete trovata contattateci»

E' stata smarrita, o forse sottratta ai proprietari, nelle vicinanze dell'autolavaggio di via Borgomanero a Vigevano venerdì scorso. Si tratta di una femmina di Chihuahua di 5 anni, munita di microchip. Non è abituata a procurarsi il cibo e i proprietari sono disperati. «Alcune persone ci hanno detto di averla vista in braccio a un uomo nei giorni vicini al suo allontanamento. Preghiamo chiunque l'abbia trovata, o avvistata, di contattarci al numero di telefono 366-1468628. Daremo una ricompensa a chi ci fornirà informazioni utili a ritrovarla. Siamo disperati».