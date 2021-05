Una giornata nel segno dell'ambiente quella di oggi al Parco Parri.

Protagonisti gli alunni della primaria Vidari che, nell'ambito della giornata “Salviamo la Terra”, hanno seminato in un prato dei semi di fiori per le nostre amiche api, il simbolo per eccellenza dell’impollinazione.

Sentiamo nel video le parole dell’insegnante Maria Teresa Navaro.