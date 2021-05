Imprenditori coraggiosi

Pavia - In un momento critico per imprenditori e ristoratori, che ha visto la chiusura di molte attività, c'è anche qualche bella notizia. Ecco il messaggio di ottimismo e speranza di due commercianti che non si sono arresi e hanno riavviato due attività. Un coraggio alimentato dalla speranza e dalla voglia di non mollare.

Jimmy Vithana arriva dallo Sry Lanka, si è trasferito a Pavia tanti anni fa dove ha iniziato a lavorare come dipendente. In Piazza Vittoria si è fatto subito apprezzare da tutti gli esercenti per la sua totale abnegazione al lavoro. Contemporaneamente svolge il lavoro in portineria in un condominio del centro. Dopo anni di duro lavoro, ora ha avviato la sua prima attività, chiusa in Pandemia e oggi riaperta con un nuovo nome.

Maurizio Vallati è molto conosciuto nel settore per via della lunga esperienza e intraprendenza. Arriva dal mondo della notte, quando le discoteche estive hanno iniziato a riempire le piste di giovani. Nel tempo ha gestito diverse attività e oggi è pronto a rimettersi in gioco.

Il loro vuole essere un messaggio di speranza e ottimismo.