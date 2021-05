Noi, imprenditori che non vogliamo mollare

Jimmy Vithana arriva dallo Sry Lanka, si è trasferito a Pavia tanti anni fa e ha iniziato come lavoratore dipendente. In Piazza Vittoria si è fatto subito apprezzare da tutti gli esercenti a cui dava una mano per la sua totale abnegazione al lavoro. Contemporaneamente svolge il lavoro in portineria in u condominio del centro. Dopo anni di duro lavoro è riuscito ad avviare la sua prima attività, chiusa in Pandemia e oggi riaperta con un nuovo nome.

Maurizio Vallati è molto conosciuto nel settore per via della lunga esperienza e intraprendenza. Arriva dal mondo della notte, quando le discoteche estive hanno iniziato a riempire le piste di giovani. Nel tempo ha gestito diverse attività e oggi è pronto a rimettersi in gioco.

Il loro vuole essere un messaggio di speranza e ottimismo rivolto ai loro colleghi.