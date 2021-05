Manuela, attrice di teatro per passione

Manuela Malaga è un'attrice di teatro. Nella sua vita ha collezionato tanti lavori e anche qualche apparizione sul grande schermo.

Una passione che le da l'energia per amare la vita, e di cui non può fare a meno. Anche se non ha potuto fare del suo talento la sua professione, il suo messaggio è carico di speranza: "Non rinunciate mai a ciò che vi fa stare bene".

Manuela continua a fare teatro e vuole essere da sprono a tutti coloro che hanno una velleità artistica apparentemente inespressa. Il mondo ha bisogno di persone felici, e nulla rende più felice qualcuno se non poter esprimere ciò che ha dentro.