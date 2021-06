Tutto pronto per "Vigevano Estate”

Sul sito internet c’è tutto. Calendario completo, piccola descrizione dei circa 60 eventi e soprattutto la possibilità di prenotare il proprio posto, sia per gli appuntamenti gratuiti sia per quelli a pagamento. Il Comune lancia www.vigevanoestate.it propedeutico alla rassegna “Vigevano Estate”, organizzata in collaborazione con tantissime realtà cittadine. Le date saranno nel cortile del Castello, nella zona della Falconiera.

La presentazione del portale è avvenuta martedì pomeriggio in municipio (nella foto). Oltre al sindaco Andrea Ceffa e all’assessore Andrea Sala, c’era anche Riccardo Fornaro, amministratore delegato di Asm Energia del gruppo A2A, partner principale della rassegna. Si è dichiarato «attento al territorio, ed entusiasta per l’impatto della rassegna».

Il primo evento, gratuito, sarà venerdì 4 alle 20,30, col concerto dei Folkatomic.