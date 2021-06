Il Liceo Cairoli premia i suoi alunni più meritevoli

Consegnate questa mattina, in aula magna, le borse di studio agli alluni del Liceo Cairoli che si sono distinti nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Ecco l'elenco dei premiati:

Borsa di Studio “Fondazione Don Comelli”

- Grungo Benedetta 5^ A Scienze Umane

- Mishraj Dajana 5^ A Liceo Scientifico

Borsa di Studio “Raffaele Tiozzo”

- Nespoli Margherita 5^A Liceo Scientifico

- Ruzzenenti Valentina 5^C Liceo Scientifico

- Fea Massimo 5^ A Liceo Scientifico

- Francioli Marion Michelle 5^ C Liceo Scientifico

Borsa di Studio “Mussini”

- Daoui Marwa 5^C Scienze Umane

Borsa di Studio “Ivan Corsico Piccolino”

- Edoardo Zanotti 5^ C Liceo Scientifico

Borsa di Studio “Marina Marsilio”

- Bressani Caterina 5^ B Liceo Classico

Borsa di Studio “Ettore Manenti”

- Sparapan Alice 5^ B Liceo Scientifico

- Shtjefni Laura 5^ A Liceo Classico

Borsa di Studio “Preside Giuseppe Branca”

- Rattegni Francesca 5 C Liceo Scientifico

Borsa di Studio “Allievi del Cairoli”

- Bedon Edoardo 3^ A Liceo Scientifico

Borsa di Studio “Liceo Cairoli”

1 A CL Gjikondi Ester

1 B CL Cottino Arianna

2 A CL Misuraca Giulia

2 B CL Garavaglia Elena

3 A CL Picconi Leonardo

3 B CL Taverna Emma

4 A CL Chillè Alessandro

5 A CL Piccioli C. Flavio+ Scalas Bianco Alice

5 B CL Bressani Caterina + Savone Francesca

1 A SC Vetro Iride

1 B SC Biroli Romina

1 C SC Lodola Mila Vittoria

1 D SC Augurusa Valeria+ Ferrari Beatrice

2 A SC Invernizzi Filippo + Monte Riccardo + Rahmoun Samia + Vettorello Alice

2 B SC Bruni Alice

2 C SC Colombo Beatrice

3 A SC Curti Alessandro

3 B SC Bianchi Enrico

3 C SC Malarini Marta

4 A SC Sabattoli Elena

4 B SC Fiammarelli Carola

4 C SC Nardi Simone

5 A SC Nespoli Margherita

5 B SC Rivolta Marta

5 C SC Ruzzenenti Valentina

1 A SU Legnani Benedetta

1 B SU Dall’Aglio Alice

1 C SU Grigore Mara

2 A SU Ramos Rodriguez Melissa

2 B SU Armanetti Serena

2 C SU Bona Noemi

3 A SU Cigallino Alessandra

3 B SU Bianchi Francesca

3 C SU Colombo Sara

4 A SU Acquafredda Alexia

4 B SU Lio Giada

5 A SU Francioli Ilaria

5 B SU Salomone Beatrice

5 C SU Daoui Marwwa

1 A LL Scotti Gaia Beatrice

1 B LL Cislaghi Sara + Peretti Caterina

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE

B2 FIRST

BANFI ARIELA ANNA 5BSC

CORDARA ELENA 5BSC

PREVIDE MASSARA CAMILLA 5CSC

TOSCANO LORENZO 5CSC

ZANOTTI EDOARDO 5CSC

ZAVERIO GIULIA 5CSC

CIETTA CAMILLA 5BCL

PELLO’ MATILDE 5BCL

ZANQUOGHI JACOPO 5CSU

FRANCIOLI WENDY 4ASC

MEROLA VERONICA 5ACL

SIGNORINI FRANCESCA 5ACL

C1 ADVANCED

BOVE FRANCESCA 5ACL

SHTJEFNI LAURA 5ACL

FRANCIOLI MARION MICHELLE 5CSC

B1 PRELIMINARY

BERTUCCI CHIARA 4ASU

CALAMUNERI GIULIA 4ASU

SACCHERI GIORGIA 4ASU

SCARANTINO MANUEL 4ASC

BRUNO MARTINA 4BSU

TURI ALESSIA 4BSU

LIO GIADA 4BSU

RAVERA ALESSIA SONIA 4BSU

TROULLIER KEVIN ANGEL 4BSU

RIVOLTA EMMA 3CSC

BRIVIO GIULIO 4ACL

DEVIZZI GABRIELE 4ACL

MAFFE’ SILVIA 4ACL

ANTONINI FEDERICO 4BSC

ACQUAOTTA EDOARDO 3ASC

ALBERTIN LUCA 3ASC

MAZZOCCA ALESSANDRO 3ASC

B2 FIRST

BAZZAN ALBERTO 5ASC

RIVOLTA ANGELO MARIA 5ASC

MASSARI ALICE 5ASC

CARNEVALE SCHIANCA GIULIA MARINELLA 5ASC

NESPOLI MARGHERITA 5ASC

FEA MASSIMO 5ASC

MAGALETTO DAVIDE 5ASC

MAJA VALENTINA ANNA 5ASC

SAYARI BENT RIDHA SABRINA 5ASC

CANTONI DAVIDE CARLO 4ASC

ACCARDO BEATRICE 5ACL

PICCIOLI CAPPELLI FLAVIO 5ACL

COMELLI IRENE 5BCL

FANTASMA CATERINA 5BCL

LIPPOLIS MASSIMILIANO MARIA 5BCL

CRISTIANO CLELIA 5BCL

CONTINI SARA MARIA 5BCL

LOTITO DAFNE 5BCL

SAVONE FRANCESCA 5BCL

SECLI’ BEATRICE 5BCL

BRESSANI CATERINA 5BCL

CAIAZZO SAMANTHA 5BSU

PASI SOFIA GIOVANNA 5BSU

GAZZITANO AURORA MARIA 5BSU

LI CALZI ILARIA 5BSU

IBRAHIM ARWA SAMIR ABDELAZIZ MOHAMED 5BSU

INFANTINO MARIA 5BSU

FURFARO LUDOVICA 5ASU

CERNETTIC GIADA 5ASU

FRANCIOLI ILARIA 5ASU

SPARAPAN ALICE 5BSC

GIARDINI SILVIA 5BSC

C1 ADVANCED

BUZDUC ELENA THEA 5ACL

FARRELL MASSIMILIANO PATRICK 5BCL

MAZZA GIADA 5ACL

ROSSI VALERIA 5ACL

DAJSINANI MARTINA 5CSU

DAOUI MARWA 5CSU

CHIARELLA ROSANGELICA 5ASU

GRUNGO BENEDETTA 5ASU

RIVOLTA MARTA 5BSC

LAGHIGNA SERENA 4BSC

Alunni che hanno conseguito il diploma ICDL:

ALBERTIN LUCA 3 A sc.

FELLINE SOFIA ANTONELLA 3 A cl.

MUGGETTI FRANCESCO 1 A sc.

POIRE’ MARCO 1 D sc.

ALAA YASSER SAAD KAMELA 1 C sc.

CURTI ALESSANDRO 3 A sc.

VITALI ALESSANDRO 4 A sc.

FERRARI BEATRICE 1 D sc.

GUERRERA BENEDETTA 1 D sc.

SMOLOVIC IVAN 4 C sc.

ACQUAOTTA EDOARDO 3 A sc.

PUGLIESSE ALESSIO 3 A sc.

VITONE MARTA 1 A LL

AUGURUSA VALERIA 1 D sc.

BRUNI RICCARDO 1 C sc.

Alunni che si sono distinti in altre competizioni:

CATERINA BRESSANI: finalista nazionali Olimpiadi del Classico