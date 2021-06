Corsi di disostruzione pediatrica con la Croce Azzurra

Quattro giornate di corso, a partire dall'11 giugno e per i tre venerdì successivi, riservate a una quarantina educatrici delle scuole dell’infanzia cittadine, pubbliche e private, per apprendere le tecniche di disostruzione delle vie aeree per neonati, lattanti e bimbi fino ai 5 anni. E altre due mattinate aperte a tutta la popolazione, i sabati 12 e 26 giugno, dalle 10 alle 12. Il ciclo di formazione è promosso dal Comune e si terrà alla scuola materna Cocconi Cervi di viale Beatrice d’Este in collaborazione con la Croce Azzurra, che mette a disposizione gratuitamente una delle sue quattro istruttrici Areu, Emanuela Dellapiana. L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio nella sede della Croce Azzurra in via Valletta Fogliano, alla presenza del sindaco, di diversi assessori e dei vertici dell'Azzurra, con la presidente Laura Avico. Il Leo Club ha finanziato la stampa di un opuscolo contenente una serie di utili indicazioni, che sarà diffuso a chi partecipa al corso e nelle scuole.