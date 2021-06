Ripresa post-Covid, Ciocca: «Premiare le aziende che non licenziano e assumono»

Premiare chi non licenza e ancora di più chi assume con finanziamenti e commesse in arrivo direttamente dall’Unione Europea. E’ la proposta avanzata dall’europarlamentare leghista Angelo Ciocca.

«Parliamo delle nostre famiglie, dei nostri posti di lavoro, parliamo di una delle necessità principali: difendere il posto di lavoro -dice - Quindi dire un netto no ai licenziamenti è il messaggio sul quale lavorare. E deve essere un impegno di tutti: dal dipendente all’impresa alle partita Iva. E soprattutto ci deve lavorare anche l’istituzione europea. L’Europa – aggiunge Ciocca - deve essere parte attiva nel dire no ai licenziamenti consentendo alle nostre imprese di aumentare le commesse, difendendo le nostre imprese dalla concorrenza sleale, mettendo in campo anche risorse concrete con il Recovery Fund, con la programmazione dei finanziamenti europei per premiare quelle aziende che assumono, si allargano, si ampliano nella loro produzione. Quindi – conclude l’europarlamentare leghista - sono necessari bandi dedicati che possano premiare le aziende che abbiano la necessità di nuove commesse, di difendere i posti di lavoro e di ampliare le proprie produzioni».