Vigevano-Malpensa, c'è il commissario straordinario

VIGEVANO - La strada Vigevano-Malpensa è nell'elenco delle 44 nuove opere commissariate dal governo. Il ministro delle Infrastrutture Giovannini ha anche nominato il commissario: si tratta di Eutimio Mucilli, direttore progettazione e realizzazione lavori Anas da maggio 2020. Il commissariamento permetterà di accelerare con poteri straordinari la realizzazione dell'opera, che si era incagliata tra ricorsi, proposte di nuovi progetti e ostruzionismi dei contrari alla sua realizzazione. Il commissariamento comprende tutta l'opera, quindi la tratta C, che aggira l'abitatodi Abbiategrasso, sia la tratta A (nel Magentino).

"Via libera ai Commissari straordinari per le infrastrutture in provincia di Pavia - commenta la deputata leghista Elena Lucchini, capogruppo Lega in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera - Come fortemente auspicato, l'apposito decreto bis ne prevede ora espressamente la nomina. Un'ottima notizia per le opere pubbliche che il territorio pavese attende da tempo. Grazie alla Lega al governo, il quadruplicamento delle tratte ferroviarie Milano Rogoredo-Pavia e Tortona-Voghera e il collegamento Vigevano-Malpensa diventano obiettivi più vicini. Interventi fondamentali per il nostro tessuto produttivo e i collegamenti viari e ferroviari per oltre 1,5 miliardi di euro".