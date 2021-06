Aggiornamenti dalla Camera dei deputati: parla l'On. Alessandro Cattaneo

Le parole dell'Onorevole pavese Alessandro Cattaneo di Forza Italia:

«È una settimana molto importante perché ci sono tanti provvedimenti economici in lavorazione. In commissione lavoro si sta procedendo con il 'Sostegni Bis' per mettere in atto tutte le forme economiche di aiuto a chi è rimasto chiuso. C'è ancora tanto da fare e tanti soldi da dare. È stato importante riaprire, e questo è un successo ascrivibile a Forza Italia perché le riaperture che finalmente ci sono state, grazie al lungo lavoro che abbiamo fatto nelle commissioni e in aula, hanno ridato lavoro e linfa all'economia. Parallelamente lavoriamo al Decreto Semplificazioni, guardiamo al futuro rendendo più leggero un quadro normativo in modo che ci dia respiro per far rialzare le aziende con le loro forze. Altro punto importante è la riforma fiscale: saremo impegnati notte e giorno in queste due settimane per arrivare a comporre un quadro fiscale che noi, come liberali, vogliamo più snello, con una Flat Tax con tre aliquote, semplici e più leggere. Una riforma del fisco che darà respiro ai lavoratori che si vedranno una mensilità in più in busta paga. Sostanzialmente un impianto diverso e più sostenibile per gli italiani».

(servizio di Lara Morano)