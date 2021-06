Bcc Carate Brianza sostiene Pianofriends con il concorso internazionale online Champion’s Keyboard

L’evento, organizzato dal direttore artistico Vincenzo Balzani, si propone come concorso del tutto innovativo sia nel programma musicale che nelle modalità di partecipazione, offrendo un’ulteriore occasione di partecipazione, crescita e gratificazione personale ai giovani artisti da tutto il mondo, senza limiti di distanza né barriere.

“Champion’s Keyboard” è un concorso articolato in sette sezioni, ciascuna dedicata a uno specifico stile musicale e a due compositori ben precisi dello stesso periodo storico. Ogni sezione prevede inoltre la partecipazione di concorrenti rientranti in due diverse categorie di età (under 14 e 15-21 anni).

Ogni concorrente potrà mettersi alla prova portando diversi programmi, dal classico di Bach e Scarlatti, di Mozart o Haydn, di Beethoven o Schubert, al romantico di Chopin o Liszt, di Schumann o Brahms, fino al moderno di Debussy o Ravel, di Prokofiev o Rachmaninov.

L’iniziativa, del tutto digitale, prevede una partecipazione online con l’ausilio di registrazioni audio-video originali, che verranno valutate da una giuria internazionale composta dal Presidente Andreas Frolich (Germania), Vincenzo Balzani (Italia), Aki Kuroda (Giappone), Luca Rasca (Italia) e Alexander Romanovsky (Ucraina).

Ogni candidato potrà partecipare fino a tre sezioni delle sette disponibili così da mostrare la propria abilità e versatilità in un repertorio più vasto, che affronta diversi generi. Ciascun brano presentato sarà oggetto della valutazione della prestigiosa Giuria, che eleggerà inoltre i migliori esecutori. Per questi ultimi sono previsti premi personalizzati a seconda della sezione scelta.

Tutti gli appassionati potranno partecipare alla cerimonia di premiazione online e trasmissione dei video dei vincitori, che si terrà domenica 27 giugno dalle 18 alle 21. Sarà possibile prendere parte all’evento digitale attraverso il link indicato sul sito www.pianofriends.eu oppure sul canale Youtube.

Annibale Colombo, Presidente BCC Carate Brianza: “In questo particolare anno, siamo molto felici di offrire il nostro contributo e sostenere il prestigioso concorso Champion’s Keyboard promosso da Pianofriends, a favore dello sviluppo culturale e musicale di giovani e promettenti artisti. BCC Carate Brianza, da sempre promotrice di eventi musicali, vuole avvicinarsi ancora una volta alla musica adottando una nuova modalità digitale. Questa è un’occasione per mostrare vicinanza alle attività musicali dedicate a tutti i soci e clienti, interrotte in questo ultimo anno a causa del Covid-19. Il concorso rappresenta una svolta che segna un nuovo punto di partenza per gli eventi musicali. Ringraziamo il grande maestro Balzani per averci dato l’opportunità di sostenere questo evento internazionale.”