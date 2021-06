Un abbraccio in Rosa per Eitan

L’abbraccio del cuore in rosa dell’intera cittadinanza si stringerà intorno a Eitan a Pavia, presso lo Stadio Fortunati (via Alzaia 137) venerdì 25 giugno 2021 alle ore 20.

L’associazione Blue Rose Donna, che si occupa di tutela di diritti offesi di donne e bambini, ha deciso di impegnarsi in prima persona e di scendere in campo per restituire a Eitan, unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone, il suo sorriso.

Con l’intento di unirsi a quell’abbraccio che ha salvato la vita di Eitan, protagoniste dell’evento saranno la squadra di Blue Rose Donna e il Pavia Academy SSD Femminile.

I proventi della serata verranno convogliati sul conto corrente aperto dal Comune di Pavia a sostegno della famiglia di Eitan.

Il calcio d’inizio sarà affidato ad Alessandro Carvani Minetti, campione del mondo di Paraduathlon 2015 e ambasciatore Panathlon.

Saranno invece GLI AUTOGOL, trio di imitatori e conduttori radiofonici pavesi che ha da poco lanciato il tormentone “Coro azzurro“, a firmare le magliette disegnate da Blue Rose Donna per la serata.

Presente il Comune di Voghera, nella persona del vice sindaco nonché assessore allo Sport Simona Virgilio: le giocatrici sono infatti vogheresi