A Mortara i lavori stradali sempre alla stessa impresa, senza gara

La determina porta la data del 17 giugno: 36.600 euro per interventi di manutenzione delle strade comunali. Una buona notizia, visto lo stato pietoso in cui versa la rete viaria cittadina. Se ne occuperà la Bianchi Scavi srl di Gambolò, con affidamento diretto.

E questa non è una novità. Quell’impresa ha il monopolio di fatto degli interventi stradali: 16 incarichi solo negli ultimi tre anni, per un importo totale di 266.284,16 euro, senza mai una gara che metta a confronto più offerte. Solo in 4 dei 16 casi si è adottata la formula del cottimo fiduciario con richiesta di offerta sulla piattaforma Sintel, sempre rivolgendosi all’unico contraente ed ottenendo sconti tra il 3,5% e l’1%. Le altre volte c’è stato affidamento diretto.

