MiMoAl lancia una raccolta fondi

VIGEVANO - L'associazione pendolari MiMoAl ha lanciato una raccolta fondi per sostenere la causa in sede civile a Milano contro Trenord, che ha portato l'associazione in tribunale per la realizzazione di un video satirico nel periodo natalizio dello scorso anno. Ecco il comunicato con il quale MiMoAl spiega le sue ragioni e chiede sostegno economico.

"Trenord porta in tribunale in pendolari invece di ammettere i disservizi e la cattiva gestione delle linee del trasporto ferroviario locale della Lombardia. MI.MO.AL ha semplicemente utilizzato il diritto di critica associando alla verità raccontata da Trenord la verità dei fatti, dei numeri, una semplice tabella UFFICIALE di cancellazioni e ritardi. Abbiamo fatto partire una richiesta di sostegno economico tramite la piattaforma GoFundMe.

Ecco il link

Tutte le donazioni verranno destinate nel caso, assai remoto, che la giustizia pendesse verso Golia e non verso Davide, al pagamento del risarcimento danni a Trenord (10.000 euro più le spese di diritti e onorari di causa. Se non fosse necessario, dedicheremo intera somma a beneficio dei pendolari (gel disinfettante, salviette per pulire le sedute, o altre azioni a sostegno dei pendolari). Facciamo una donazione per una “buona causa”. Portiamo un cambiamento positivo aiutando MI.MO.AL a rappresentare i bisogni ed i diritti dei viaggiatori, dei pendolari, dei cittadini e degli studenti di tutta la Lombardia.

Ringraziamo tutti coloro che vorranno sostenerci, questa causa è anche una questione etica, non è accettabile che un Ente con capitale interamente pubblico faccia causa ad una associazione di volontariato che ha sempre usato con tutte le Istituzioni toni sinceri ma collaborativi.