Come tutte le città italiane, anche Vigevano ha festeggiato fino a tarda notte la conquista del titolo europeo da parte degli Azzurri del calcio. Ecco un'altra galleria dei festeggiamenti che hanno coinvolto nel centro storico migliaia di persone di tutte le età, soprattutto giovani e giovanissimi che in passato non avevano avuto modo di vivere altri trionfi come il Mondiale del 2006.