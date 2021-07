Infrastrutture, via libera in Parlamento ai commissari straordinari

VIGEVANO - È stato approvato dalla Commissione Lavori pubblici e dalla Commissione Trasporti della Camera, riunite in seduta congiunta, il parere al decreto del Governo sulle opere strategiche da sbloccare tramite la nomina dei commissari straordinari, tra le quali anche la strada Vigevano-Malpensa. Il commissario per l'opera che riguarda il nostro territorio era già stato individuato dal ministro Giovannini: sarà l'ingegner Eutimio Mucilli, alto dirigente di Anas. Il passaggio parlamentare dà quindi il via libero definitivo a questa nuova fase, che dovrebbe rappresentare l'accelerazione decisiva per la realizzazione dell'infastruttura.

“Il parere favorevole espresso dalle Commissioni sull’atto del Governo – spiega Elena Lucchini, parlamentare e capogruppo della Lega in Commissione Lavori pubblici – ha confermato che per la realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa, per il quadruplicamento delle linee ferroviarie Tortona-Voghera e Milano Rogoredo-Pavia saranno nominati commissari con poteri straordinari che, agendo in deroga al codice degli appalti, potranno velocizzare i tempi di realizzazione dell’opera. Un tassello fondamentale in un percorso che mi ha visto impegnata in prima linea fin dall’inizio”.

“Sono soddisfatta di quanto fatto fin ad ora – aggiunge Lucchini -. Adesso continuiamo a lavorare, in attesa della cantierizzazione delle opere. La realizzazione di queste tre infrastrutture sarà un volano di sviluppo per tutto il nostro territorio”.