"Sulla Moreschi nessuna sentenza che assegni la proprietà a Scalfi"

VIGEVANO - In relazione al procedimento giudiziario in corso tra la famiglia Moreschi e la Hurley di Guido Scalfi, oggetto di udienza al Tribunale di Milano (sezione Imprese) il 6 luglio scorso, riceviamo il seguente comunicato stampa, a firma di Mario Moreschi in rappresentanza della famiglia.

"In considerazione di quanto apparso sulla Provincia Pavese di oggi 16.7.21 in relazione ad un presunta sentenza che avrebbe dichiarato che “Il calzaturificio Moreschi appartiene ufficialmente per il 51 % al gruppo Hurleys”, ci vediamo costretti a smentire nella maniera più categorica quanto riportato dal quotidiano.

Non è stato infatti pronunciata alcuna sentenza da parte del Tribunale incaricato di decidere in merito alle domande della parti contrapposte (Conifere s.r.l. e Moreschi, da un lato, e Hurleys SA dall’altro) essendosi il giudice limitato ad assumere un provvedimento provvisorio di natura processuale che non modifica in alcun modo l’attuale stato delle cose. Detto provvedimento non entra in alcun modo nel merito della questione né tantomeno ha attribuito alcun diritto “ufficiale” ad Hurleys in relazione alle azioni di Moreschi S.p.A. costituenti il 51% del capitale ma sarà comunque da noi impugnato nei termini di legge.

Siamo stupiti che la stampa pubblichi tali notizie non veritiere, soprattutto in considerazione del fatto che ciò avviene in contestualità con le giuste rivendicazioni dei lavoratori che proprio ieri e oggi hanno contestato il preteso investitore con iniziative molto incisive e plateali che dimostrano quale sia il reale stato delle cose. Non dimentichiamo infatti che Hurleys SA, in persona del sig. Scalfi, ha ottenuto la detenzione temporanea delle azioni a seguito della promessa di investire per il rilancio della Moreschi S.p.A. ma, a quanto ci risulta, a distanza di circa 15 mesi dalla sottoscrizione del contratto di INVESTIMENTO non ha ancora versato neanche un centesimo nelle casse della società".