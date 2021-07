Pavia: una targa per ricordare le vittime di mafia

Una targa commemorativa in marmo dedicata agli agenti di scorta caduti a Capaci e via d'Amelio, voluta dalla Questura di Pavia, dove oggi, lunedì 19 luglio si è tenuta una cerimonia solenne per ricordare le vittime cadute per mano della mafia.

Era presente Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice Giovanni Falcone.

Una toccante testimonianza di una donna che porta avanti il messaggio coraggioso del marito che ha dato la vita nella lotta contro la mafia