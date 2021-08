Salta la Fiera d'agosto

VIGEVANO - Anche quest'anno non si potrà svolgere la tradizionale Fiera d'agosto, originariamente prevista per lunedì prossimo, 9 agosto. L'amministrazione comunale ha deciso di sospendere la manifestazione per problemi legati all'applicazione della normativa sul Green Pass, secondo la quale anche una fiera come quella vigevanese rientra tra quelli sottoposti a controlli agli accessi. Attualmente, dal punto di vista formale, non vi è modo - dicono in Comune - di considerare la fiera come un mercato straordinario e eventuali interventi correttivi da parte del Governo arriverebbero troppo tardi.

Nel pomeriggio di martedì l'assessore al Commercio, Nunzia Alessandrino, ha riassunto in un comunicato stampa tutta la vicenda e le ragioni della decisione. Eccone il testo.

Il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” in vigore dal 23.07.2021, prevede che a partire dal 6 agosto, anche per accedere alle fiere, occorrerà essere in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).L’Amministrazione Comunale, prima dell’entrata in vigore del decreto, con la fattiva collaborazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) ed il Comando di Polizia Locale, aveva già predisposto tutti gli atti necessari per garantire la realizzazione della tradizionale fiera. Come ulteriore misura di aiuto per gli esercenti aveva tra l’altro recentemente adottato una delibera (la 199 del 22/07/2021) che prevedeva l’esonero al pagamento del canone unico patrimoniale per i partecipanti alla fiera.

L’entrata in vigore del decreto purtroppo prevede che l'accesso alle fiere (ed alle sagre) anche se all’aperto, debba avvenire solo previa verifica del Green Pass, come illustrato anche dalla riposta ad un quesito specifico che abbiamo inviato ad ANCI Lombardia, dove si specifica che, nel caso non sia possibile effettuare un controllo puntuale degli accessi con verifica del documento di identità e del Green Pass la manifestazione non può essere effettuata. Abbiamo quindi verificato immediatamente con la Polizia Locale se sussistano le condizioni sufficienti per il rispetto della normativa, ma ci è stato indicato che non vi sono le condizioni organizzative né di tutela della salute per assicurare il corretto svolgimento della fiera di agosto e delle relative attività di controllo ai sensi della normativa vigente per le seguenti ragioni:

- l’obbligo di possesso della certificazione verde per i partecipanti alle fiere cittadine impone al soggetto organizzatore di verificare, all’ingresso della manifestazione, la titolarità della certificazione stessa nonché l’identificazione della persona per verificarne la corrispondenza;

- la manifestazione si svolge su un’area con più accessi e con all’interno attività commerciali, professionali e abitazioni;

- svolgere le attività di controllo sopraindicate comporterebbe:

impiegare un congruo numero di operatori sui due turni di servizio per presidiare, in via continuativa, ogni accesso, attività difficilmente programmabile anche in condizioni ordinarie, ma resa ancor più difficile da organizzare in un così breve lasso di tempo.

identificare tutte le persone che, per qualsivoglia motivazione, dovranno accedere all’area fieristica, compreso i residenti, i professionisti che hanno le sedi delle loro attività negli edifici prospicienti nonché i clienti degli esercizi commerciali collocati nell’area;

tempi di attesa molto lunghi, per le operazioni di verifica dei documenti, con conseguente creazione di inevitabili assembramenti nelle fasi di controllo della documentazione richiesta;

In considerazione di quanto sopra esposto abbiamo provato a ragionare se, anche in considerazione a quanto ci è stato comprensibilmente fatto osservare da diversi cittadini e dagli operatori e cioè che le nostre fiere cittadine poco si discostano dal mercato ordinario del sabato, al fine di non ostacolare l'attività fieristica, fosse possibile trovare una soluzione che ci consentisse di considerarla non come una Fiera, ma come una sorta di mercato straordinario, senza ovviamente mettere in atto provvedimenti che potessero in qualche modo essere interpretati come un voler aggirare la norma. Tutte le verifiche effettuate ci hanno però confermato che, almeno in Regione Lombardia (un paio di situazioni similari in Regione Piemonte, non fanno testo perché la normativa regionale di riferimento è differente) questa soluzione non è tecnicamente percorribile. L’unica possibilità per risolvere il problema, ma che non si può realizzare in tempo utile per la fiera del 9 agosto, è quella di una modifica del Decreto 105 da parte del Governo che consenta di esentare dalla verifica del Green Pass, gli eventi fieristici all’aperto o che almeno consenta ai Sindaci di poter valutare autonomamente, in forza della conoscenza approfondita del territorio e dei suoi eventi, per quali richiedere la presentazione del Green Pass e per quali no, assumendosene evidentemente tutta la responsabilità. A tal fine abbiamo fatto nostra la lettera che la FIVA Confcommercio ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere in fase di conversione del decreto una revisione della norma, interessando della questione anche l’Onorevole Marco Maggioni che si è fatto anch’egli immediatamente carico della questione.

Siamo ovviamente dispiaciuti perché comprendiamo che l’estrema difficoltà degli operatori nel non poter effettuare la Fiera ed anche per i tanti cittadini vigevanesi e non solo che la frequentano abitualmente, ma nonostante, tutti i tentativi effettuati non è allo stato attuale consentirne il regolare svolgimento.

Gli uffici comunali rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità (SUAP - tel. 0381/299379).